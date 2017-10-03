بيل يغيب عن ويلز في تصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الويلزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن غاريث بيل سيغيب عن مباراتين حاسمتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم ضد جورجيا وأيرلندا بسبب إصابة في ربلة الساق.

وانضم بيل، الذي غاب عن لقاء ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني في بداية الأسبوع، إلى تشكيلة ويلز يوم الأحد وحضر مراسم توزيع جوائز في كارديف.

وقال الاتحاد الويلزي في بيان: “لكن بعد محادثات مع ريال مدريد.. خضع بيل لفحص بالأشعة وأكدت النتائج أنه لن يكون جاهزًا للعب”.

وأضاف “توم برادشو مهاجم بارنسلي سينضم الآن لبقية التشكيلة في وقت لاحق اليوم”.

وبيل هو أبرز لاعب في تشكيلة ويلز التي مازالت لم تضمن التأهل لكأس العالم العام المقبل في روسيا.

ويحتل فريق المدرب كريس كولمان المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق 4 نقاط خلف صربيا المتصدرة ويتقدم بنقطة واحدة على أيرلندا التي تحتل المركز الثالث.

وتلعب ويلز ضد جورجيا يوم الجمعة، ثم تستضيف أيرلندا يوم الاثنين التالي في مباراتها الأخيرة بالتصفيات.

وتحتاج ويلز إلى تصدر مجموعتها من أجل التأهل مباشرة لنهائيات روسيا لكنها ستخوض جولة فاصلة إذا احتلت المركز الثاني.

وأحرز بيل (28 عامًا) 26 هدفًا في 68 مباراة مع منتخب ويلز ولعب دورًا كبيرًا في قيادته إلى نصف نهائي بطولة اوروبا 2016.