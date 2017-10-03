الأرجنتين تستعد للمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال دون ميسي

بدأ المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، أولى حصصه التدريبية استعدادًا لمواجهة بيرو والإكوادور، في المرحلتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وخاض المنتخب الأرجنتيني، بقيادة مدربه الوطني خورخي سامباولي، تدريباته دون قائده ونجمه الأول ليونيل ميسي، الذي سيصل إلى الأرجنتين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، قبل 3 أيام فقط من مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، والتي ستقام مساء الخميس المقبل على ملعب “بومبونيرا”، معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويصل -أيضًا- إلى الأرجنتين اليوم اللاعب خافيير ماسكيرانو، مدافع برشلونة الإسباني، وليوناردو باريديس، لاعب وسط زينيت الروسي.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة للمونديال، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق فاصل أمام بطل أوقيانوسيا لحسم بطاقة التأهل، ولذلك يحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المقبلتين للتأهل مباشرة للمونديال الروسي دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

ووقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غرامة مالية تقدر بـ 65 ألف فرانك سويسري (66 ألفا و673 دولارا) على الاتحاد الأرجنتيني للعبة على خلفية الأهازيج المناهضة للمثلية التي قام أنصاره بترديدها خلال مباراتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وتتعلق الغرامة المالية بمباراتي الأرجنتين أمام أوروغواي في مونتفيديو في الـ 31 من أغسطس الماضي وأمام فنزويلا في بوينس آيرس في الخامس من سبتمبر الماضي، حسبما ذكر الفيفا في بيان له.

ووصف الفيفا ما قامت به الجماهير الأرجنتينية في المباراتين بـ “التصرف غير المناسب”.

وكشف الفيفا أنه سبق توقيع غرامة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للسبب نفسه في مباريات المنتخب الأرجنتيني التي لعبها أمام كل من البرازيل في الـ 13 من نوفمبر 2015 وكولومبيا في الـ 15 من نوفمبر 2016 وتشيلي في الـ 23 من مارس الماضي.

وبلغت قيمة الغرامات التي وقّعها الفيفا على الاتحاد الأرجنتيني خلال العامين الأخيرين 155 ألف فرانك سويسري (158 ألفا و990 دولارا).