قطار بروسيا دورتموند يواصل انطلاقته ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الألماني

عزز بروسيا دورتموند انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وموقعه في صدارة الدوري الألماني بفوز ثمين 2 / 1 على مضيفه أوغسبورغ، اليوم السبت، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم بنفس المرحلة ، فاز إنتراخت فرانكفورت على شتوتغارت 2 / 1 وتعادل فولفسبورغ مع ماينز 1 / 1.

على استاد “إمبولس آرينا” في أوغسبورغ، واصل دورتموند انطلاقته القوية في الموسم الحالي وانتزع فوزًا غاليًا على مضيفه أوغسبورغ 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 11 نقطة.

وكان دورتموند هو البادئ بالتسجيل عن طريق هدف مبكر للغاية سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة الرابعة من المباراة.

ورد أوغسبورغ بهدف التعادل عن طريق كايوبي فرانسيسكو دا سيلفا في الدقيقة 11 ولكن الياباني شنجي كاجاوا أعاد التقدم لدورتموند بهدف في الدقيقة 23 لينهي الشوط الأول لصالح دورتموند 2 / 1.