تعويذة غريبة لرومان بروكي حارس بروسيا دورتموند (فيديو)

سلّطت صحيفة “ميرور” الإنجليزية الضوء على تصرف حارس بروسيا دورتموند الألماني، الحارس السويسري رومان بروكي، قبل مباريات فريقه في جميع البطولات المحلية والقارية.

وجمّعت الصحيفة الشهيرة مقطع فيديو لتصرف الحارس قبل المباريات، حيث يتقدم بروكي خلال إجراء القرعة بين قائدي الفريقين، ويطلب الكرة من حكم المباراة لينفذ ضربة البداية، ووصل الأمر ببروكي إلى دفع الحكم من ظهره في سبيل الحصول على الكرة.

وبدأت ظاهرة “هوس” هذا الحارس بالإمساك بالكرة قبل أي مباراة، الموسم الماضي، في مباراة جمعت بروسيا دورتموند وإنغولشتات لحساب الجولة الـ 25 من الدوري الألماني، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ويومها تفاعلت الجماهير الألمانية مع الموقف الطريف للحارس البالغ من العمر 26عامًا، وهو ينزلق من بين قدمي الحكم لحظة إجراء القرعة، للإمساك بالكرة.

وانتقل بروكي إلى بروسيا دورتموند صيف العام 2015 قادمًا من فرايبورغ، مقابل 3.5 مليون يورو.

ويستعد بروسيا دورتموند لمواجهة أوغسبورغ في الجولة السابعة من الدوري الألماني، علمًا بأنه يتصدر ترتيب البوندسليغا برصيد 16 نقطة.