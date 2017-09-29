“أسامة بن لادن” ينضم لتشكيلة منتخب بيرو للشباب

سيخوض اللاعب الشاب أسامة بن لادن أولى مبارياته مع منتخب بيرو تحت “15 عامًا” ،عندما يواجه الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب ،لكنه لا يدري لما قرر والده تسميته على اسم زعيم تنظيم القاعدة الراحل.

وانضم أسامة البالغ عمره “14 عامًا” إلى تشكيلة مؤقتة لمنتخب بلاده للبطولة ،وقد وُلد بعد هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 ،التي تسببت في مصرع حوالي 3000 شخص في الولايات المتحدة.

ويلعب أسامة حاليًا في نادي اتحاد كوميرسيو ،الذي يتخذ من مدينة نويفا كاخاماركا في شمال بيرو مقرًا له.

ويزعم أسامة واسمه بالكامل أسامة بن لادن جيمينيز لوبيز أن والده ،الذي يعمل في غسيل السيارات، رفض على الدوام كشف سبب تسميته على اسم زعيم تنظيم القاعدة ،الذي قتلته القوات الأمريكية في باكستان في مايو/آيار 2011.

واعترف اللاعب الشاب ،في وقت سابق، بأنه يتعرض لمضايقات في المدرسة، قائلًا “لقد سألت والدي لماذا قرر تسميتي بهذا الاسم ،لكنه دائمًا كان يتجنب الحديث عن هذا الأمر. فكرت كثيرًا في تغيير اسمي وسأفعل ذلك عندما تحين اللحظة المناسبة”.

واختار المدرب إدغار تيكسيرا أسامة ضمن قائمة ضمت 31 لاعبًا للمشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية تحت “15 عامًا” ،التي ستقام في الأرجنتين بين الـ4 و الـ19 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووصف تيكسيرا اللاعب الصغير ،الذي بدأ مسيرته في التاسعة من عمره، بأنه ” منظم ويحب الدخول في منطقة الجزاء ،وتسجيل الأهداف. وملقب بمونو (قرد بالإنجليزية) بسبب سرعته”.