بسبب غوارديولا.. توماس توخيل الأقرب لخلافة أنشيلوتي

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن توماس توخيل المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند أقرب المرشحين الحاليين لقيادة بايرن ميونخ خلفا للمدرب المقال كارلو أنشيلوتي.

وأعلن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يوم الخميس أنه أقال مدربه الإيطالي (58 عاما) بعد يوم واحد من الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في باريس.

وانضم المدرب الإيطالي إلى بايرن في الموسم الماضي وفاز معه بلقب الدوري المحلي في موسمه الأول لكنه خرج من دور الثمانية بدوري الأبطال أمام ريال مدريد بطل المسابقة لاحقا.

وأضاف النادي أن ويلي سانيول مساعد أنشيلوتي، الذي انضم للجهاز الفني هذا الموسم، سيتولى قيادة بايرن مؤقتا بدءا من مواجهة هيرتا برلين في البوندسليغا يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار يوم الجمعة إن ترشيح توخيل لا ينبغي أن يكون مفاجأة حيث سبق له الحديث من قبل مع أولي هونيس رئيس النادي وكارل هاينز رومنيغيه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري بشأن تولي المسؤولية فيما يبدو أنه عودة إلى طريقة بيب غوارديولا أكثر منها من طريقة أنشيلوتي.

ويرتبط توخيل بعلاقة جيدة مع المدرب الإسباني الذي رشح المدرب البالغ عمره 44 عاما لخلافته بعد رحيله عن تدريب الفريق البافاري وتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي لكن حينها كان توخيل مدربا لدورتموند ولم يكن متاحا.

وسبق لتوخيل تدريب ماينتس ودورتموند وحقق نجاحات متفاوتة لكن أداء اللاعبين كان دائما جيدا لكن خارج الملعب عانى من بعض المشاكل إذ كانت علاقته مع إدارة النادي سببا في رحيله وهو ما يمكن أن يتكرر في حال تولي مسؤولية بايرن نظرا للعديد من الشخصيات القوية في إدارة النادي البافاري.

وصرح هونيس في وقت سابق بأن النادي سيعين مدربا دائما بعد انتهاء فترة التوقف الدولية ما يعني أنه في حال التعاقد مع توخيل سيكون على مقاعد البدلاء أمام فرايبورغ في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وما يرجح هذه الخطوة أن توخيل رفض عرضا من وست هام الإنجليزي قبل يومين لخلافة الكرواتي سلافين بيليتش وكذلك رفض عرضا من تشيلسي في أغسطس/آب الماضي كبديل للإيطالي أنطونيو كونتي إبان الخلافات بين المدرب الإيطالي ومالك النادي رومان أبراموفيتش ما يعني أنه كان ينتظر بايرن ميونخ.

وأضافت التقارير أن رئيس نادي تشيلسي يرغب في الظفر بخدمات توخيل بعد توتر العلاقة بين كونتي والإدارة بخصوص التعاقدات مع اللاعبين، فضلا عن نتائجه السلبية مطلع الموسم، بخسارته للدرع الخيرية وتعثره في أولى مواجهات البريمييرليغ.