بايرن ميونخ يأمل في الاستقرار سريعًا على المدرب المناسب للفريق

قال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الجمعة، إن إدارة النادي تتناقش بشأن المدرب الجديد للفريق، وتأمل الاستقرار بأسرع شكل على الرجل المناسب للمنصب، الذي أقيل منه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأعلن بايرن ميونخ، أمس الخميس، رسميًا إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق، عقب الهزيمة التي مني بها بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 3 مساء الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وتولى المدرب المساعد ويلي سانيول، المدافع السابق لبايرن، مسؤولية الفريق بشكل مؤقت وسيقوده على الأقل في المباراة المقبلة أمام هيرتا برلين بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات البوندسليغا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سانيول ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق بشكل دائم، علمًا بأن أسماء أخرى ترددت وعلى رأسها اسم توماس توشيل، المدرب السابق لـ بروسيا دورتموند.

وقال صالح حميديتش، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: “ويلي سانيول المدرب المؤقت لفريقنا في الوقت الحالي. نناقش الأمر داخل النادي، وعندما نتوصل إلى قرار، سنعين المدرب. الآن نبحث كل الخيارات المتاحة.”

وأضاف حميديتش: “إنه موقف عادي، أن ننهي عمل مدير فني خلال الموسم.”

وقال صالح حميديتش: إن مباراة باريس سان جيرمان كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لأنشيلوتي، بعد البداية المتواضعة في الموسم بمعايير بايرن ميونخ، مشددًا على أن قرار التغيير هو ضروري بالنسبة لبايرن المتوج بطلًا لأوروبا خمس مرات.

وأضاف أن النادي يشعر بالأسف إزاء القرار في ظل “العلاقة الجيدة للغاية” التي تربطه بأنشيلوتي، “ولكننا أدركنا عقب المباراة (أمام سان جيرمان) أن الفريق لم يتطور ولن يتطور بالشكل المطلوب.”

وأقيل أنشيلوتي بعد حالة من الجدل الواسع والانتقادات إزاء اختياراته لتشكيلة الفريق واستبعاده لعدد من النجوم البارزين بدون مبررات واضحة.

وأبقى أنشيلوتي لاعبين مثل ماتس هاميلز وآريين روبن وفرانك ريبيري على مقعد البدلاء خلال مباراة سان جيرمان، لكن صالح حميديتش قال إنه لا يعتقد أنه استفزاز من المدرب.

وأضاف: “كان (أنشيلوتي) مقتنعًا بالتشكيل الأساسي. تلقينا هدفًا مبكرًا، وصنعنا فرصًا قليلة. لقد اختار التشكيلة التي اعتقد أنها الأفضل لخطته. كان أمرًا جريئًا ولكنه كان مقتنعًا بذلك.”

وأشار صالح حميديتش إلى أن بايرن ميونخ يرغب في الانتهاء من تعيين المدير الفني الجديد قبل نهاية فترة المنافسات الدولية التي تلي مباراة الفريق أمام هيرتا برلين بعد غدٍ الأحد.

كذلك توقع صالح حميديتش رد فعل قويًا في مباراة الأحد، من جانب بايرن، الذي يحتل الآن المركز الثالث في البوندسليغا.

وقال حميديتش: “نرغب في إظهار الفريق رد فعل خلال مباراة الأحد. سنخرج من هذا الموقف ونستعيد توازننا بقوة. لدينا فريق من الطراز الأول، فريق رائع. وسنستعرض ذلك يوم الأحد.”