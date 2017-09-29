نجم سان جيرمان يتخذ إجراءً قانونيًا ضد النادي

لا تسير الأمور داخل صفوف باريس سان جيرمان على عكس ما يظهر في الملعب، إذ انتهى الخلاف بين نيمار وإدينسون كافاني، لكن لاعب الوسط المهاجم حاتم بن عرفة بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد النادي الفرنسي.

وقرر النادي إعادة بن عرفة، لاعب نيس السابق، للتدريب مع الفريق الثاني، وهو الأمر الذي أزعج اللاعب واعتبره إخلالًا بشروط التعاقد معه، لذلك طلب من محاميه رفع دعوى قضائية ضد النادي.

وذكرت شبكة ESPN التلفزيونية أن المحامي الخاص ببن عرفة اتصل بلجنة الشؤون القانونية التابعة لرابطة الأندية الفرنسية لمناقشة الأمر.

ولم يشارك بن عرفة في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم رغم تألقه مع فريقه السابق نيس، لكن بعد انتقاله للنادي الباريسي لم يتألق نظرًا للظروف المختلفة بين الناديين.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن المحامي جان جاك برتران قوله: “نطالب النادي باحترام التزاماته. هناك تراجع واضح وتغير في ظروف التعامل مع حاتم من قبل النادي. طريقة النادي في التعامل معه تؤثر على العلاقة بين الطرفين. لقد أبلغوه بالتدريب مع الفريق الثاني هاتفيًا بعد مغادرة مقر التدريب”.

وأضاف المحامي: “الأزمة بدأت في يوليو الماضي عندما أبلغوه أنه سيسافر مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في الولايات المتحدة، وطلبوا منه جواز سفره ثم أبلغوه عبر الهاتف أيضًا عشية السفر بأنه لن يكون ضمن البعثة المتجهة للولايات المتحدة”.

وتابع: “طلبوا منه هذا الأسبوع التدريب مع الفريق الثاني وذلك يوم الثلاثاء حتى لا تتعطل الاستعدادات لاستضافة بايرن ميونخ في دوري الأبطال. كان حاتم يفهم ذلك. وعاد للتدريب يوم الخميس لكن بعد عودته للمنزل أبلغوه أنه سيتدرب مع الفريق الثاني يوم الجمعة دون تفسير ذلك. ما فعلوه باعتباره إجراءً مؤقتًا بات دائمًا لكن دون أن يكون التعامل صريحًا ومباشرًا من طرف النادي”.