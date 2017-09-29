المخضرم كلاوديو بيتزارو يواصل رحلته في الدوري الألماني

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن الدولي البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو سيوقّع لفريق كولن الألماني ليواصل رحلته في الدوري الألماني لموسم جديد، وسيتم تقديمه رسميًا اليوم الجمعة.

وكان المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا دون فريق بعد استغناء فريق فيردر بريمن عن خدماته، وهو ما جعله يشعر بنوع من عدم العرفان بعد سنوات طويلة قضاها في الفريق عبر بضع مراحل، ورغم ذلك رفض الانتقال إلى هامبورغ المنافس التقليدي للفريق في شمال ألمانيا احترامًا لجماهير بريمن.

وبإمكان كلاوديو بيتزارو التوقيع مع فريق جديد رغم نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا وألمانيا لأنه دون فريق وتسمح قوانين الاتحاد الدولي بانتقاله واللعب دون انتظار سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويعد كلاوديو بيتزارو أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني، برصيد 191 هدفًا سجل أغلبها مع فيردر بريمن، بواقع 104 أهداف و87 هدفًا لفريق بايرن ميونخ.

ولعب بيتزارو 17 موسمًا في الدوري الألماني، منها 8 مواسم مع فيردر بريمن سجل له 144 هدفًا في كل المسابقات وفاز معه بكأس ألمانيا و9 مواسم مع فريق بايرن ميونخ سجل له 125 هدفًا وفاز معه بالدوري الألماني 6 مرات وكأس ألمانيا 5 مرات وكأس رابطة الدوري الألماني مرتين وكأس السوبر الألماني مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة والإنتركونتينوتال مرة واحدة.