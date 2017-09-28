اليويفا يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بشكتاش التركي

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق بشكتاش التركي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أعمدة إنارة الملعب، الذي استضاف لقاء الفريق مع ضيفه لايبزغ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء.

ووجهت لجنة الانضباط التابعة لليويفا اتهامًا لبشكتاش عقب المباراة، التي جرت بمدينة اسطنبول التركية، بعدما توقفت المباراة لمدة 10 دقائق بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أعمدة الإنارة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

واتهمت لجنة الانضباط النادي التركي بـ”التنظيم غير الكافي”.

يذكر أن ملعب المباراة، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، اختير لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تجرى بين الفريقين المتوجين بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، عام 2019.

وصرح رالف هاسينهوتل مدرب لايبزغ، عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق التركي بهدفين أحرزهما في الشوط الأول، أن التيار الكهربائي انقطع في الفترة التي شدد خلالها فريقه من نشاطه الهجومي على منافسه التركي بغية تقليص الفارق.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة المراقبة والأخلاق التابعة ليويفا قرارها النهائي بشأن تلك الواقعة في 19 أكتوبر المقبل.