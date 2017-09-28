من هو ويلي سانيول مدرب بايرن ميونخ المؤقت؟

المصدر: د ب أ

أعلن بايرن ميونخ الألماني انفصاله عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد 14 شهرًا على توليه المنصب.

وجاء انفصال الطرفين عقب الخسارة المدوية للفريق البافاري أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3/0، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن بايرن ميونخ أنه أوكل مهمة تدريب الفريق إلى الفرنسي ويلي سانيول بشكل مؤقت.

وفيما يلي لمحة شخصية عن ويلي سانيول اللاعب السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ:

الاسم: ويلي سانيول (40 عامًا)

تاريخ الميلاد: 18 مارس 1977 بمدينة سانت إيتيان/ فرنسا.

مسيرته التدريبية:

منتخب فرنسا تحت 20 عامًا: 2013.

منتخب فرنسا تحت 21 عامًا: 2013/2014.

جيروندان بوردو الفرنسي: 2014 _ 2016.

بايرن ميونخ الألماني: 2017.

مسيرته كلاعب:

– سانت إيتيان الفرنسي: 1995-1997.

– موناكو الفرنسي: 1997-2000.

– بايرن ميونخ الألماني: 2000-2009.

الألقاب:

– كأس العالم للأندية: 2001.

– دوري الأبطال: 2001.

– الدوري الفرنسي: 2000.

– الدوري الألماني: 2001، 2003، 2005، 2006، 2008.

– كأس ألمانيا: 2003، 2005، 2006، 2008.