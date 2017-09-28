“بائع فاكهة” يفضح أساليب مدرب الأرجنتين في التجسس على المنافسين

أكد المدرب البيروفي فريدي جارسيا، أن خورخي سامباولي، المدير الفني الوطني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم يتعاقد مع بعض “الجواسيس” لمساعدته في الحصول على معلومات عن الفرق المنافسة.

وقال غارسيا: “إنهم ليسوا أصدقاء، بل هو عمل مدفوع الأجر”.

وروى غارسيا أنه ذات مرة تنكر في هيئة بائع فاكهة للتجسس على ملعب نادي سينسيانو لصالح سامباولي الذي كان مديرا فنيا لنادي بولوجنيسي في بيرو.

وأضاف قائلا: “قضيت الأسبوع بأكمله في كوسكو (مدينة في بيرو)، وكان الأمر صعبا لأنهم لم يكونوا يسمحون لأحد بالدخول، وكان في الجوار تمر بعض الشاحنات التي تحمل الفاكهة، لقد قاموا بإعطائي سلما ووضعت جوالا على رأسي وتمكنت من رؤية المران بالكامل، فيما كان الباقون يفرغون الشاحنات كنت أنظر أنا إلى التدريبات”.

وتفجر الجدل حول هذه القضية عندما أكدت الصحف في العاصمة البيروفية ليما، أن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لبيرو، اتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على سرية تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الأرجنتين في الأسبوع المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ولم يكتف جاريكا بمنع دخول الغرباء إلى الملعب وحسب، بل طلب من قوات الشرطة الدخول إلى المنازل المجاورة وإبعاد أي شخص يسترق النظر إلى ما يجري في الداخل.

وبدأ نجم سامباولي/57 عاما/ يلمع في سماء التدريب بعدما انتقل لبيرو وتولى الإدارة الفنية لنادي خوان اوريتش، قبل أن يصبح مدربا من الطراز العالمي ويتولى تدريب منتخب الأرجنتين، وصيف مونديال 2014.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت روايات حول قيام المدرب الأرجنتيني بالاستعانة بمدربين وصحفيين وجماهير من أجل التجسس على الفرق لمنافسة.

واعترف غارسيا، الذي عمل مساعدا لسامباولي في الماضي، ثم تولى المهمة الفنية لبعض أندية دوري الدرجة الأولى في بيرو، أنه تنكر في هيئة بائع فاكهة عندما أخفق في الدخول إلى ملعب الفريق المنافس كأحد الصحفيين أو طلاب دراسات الإعداد البدني لجمع معلومات لصالح المدرب لأرجنتيني.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وبيرو يوم الخميس المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في مباراة حاسمة في مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة للمونديال.