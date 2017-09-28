الغموض يكتنف مصير مواجهة كروية بين ماليزيا وكوريا الشمالية بعد حظر السفر

يكتنف الغموض مصير مباراة بين منتخبي كوريا الشمالية وماليزيا في تصفيات كأس آسيا 2019 لكرة القدم ؛بعد أن فرضت ماليزيا اليوم الخميس حظرًا على سفر جميع مواطنيها إلى كوريا الشمالية حتى إشعار آخر ؛نظرا لتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ،جراء تطوير بيونغ يانغ لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين المنتخبين في بيونغ يانغ في الخامس من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأكد ريزال ميريكان ناينا ميريكان ،وكيل وزارة الخارجية الماليزية، أن قرار حظر السفر إلى كوريا الشمالية ينطبق على لاعبي المنتخب الماليزي لكرة القدم.

وأضاف المسؤول الماليزي لرويترز “قرار حظر السفر ينطبق على جميع الماليزيين. وبالتالي فإن منتخب ماليزيا لكرة القدم مشمول بالقرار أيضًا لأن أفراده يحملون الجنسية الماليزية”.

وكانت المباراة تأجلت مرتين لأسباب أمنية أيضًا.