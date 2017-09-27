نيمار يستثمر أمواله في افتتاح ملهى ليلي

ذكرت تقارير إعلامية برازيلية، أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر الاستثمار في المجال السياحي في مدينة ريو دي جانيرو، وافتتاح ملهى ليلي في أحد الأحياء السياحية الجميلة.

وحسب صحيفة “O DIA” فالنجم البرازيلي المعروف بعشقه للملاهي الليلة والسهرات والرقص، قرر استخدام خبرته في هذا المجال ودخول عالم رجال الأعمال في الجانب السياحي.

واختار نيمار صديقًا مقربًا يملك عدة مشاريع في هذا المجال لمشاركته في مشروعه الجديد، والذي سيتواجد في منطقة “بارا دا تيجوكا” المشهورة بسواحلها الرائعة ولياليها الصاخبة.

وسيحتوي الملهى الليلي الجديد للنجم البرازيلي عدة مرافق من بينها حمام بخار وعدة صالات أخرى، وستتواجد في قلب مركز تجاري مهم هو “بارا وولد”، ومن المحتمل أن تفتتح أبوابها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.