إقالة مسؤول بأحد الأندية الألمانية بسبب عبارة نازية

أعلن نادٍ ينافس في الدرجات الدنيا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن إقالة أحد مسؤوليه لاستخدامه عبارة نازية “سيج هايل” (يحيا النصر ) بعد مباراة للفريق.

وذكر نادي تيوتونيا ومقره مدينة هامبورغ، اليوم الثلاثاء، في بيان له أن بيرت آيهم، البالغ 70 عاما، الذي تولى تدريب الفريق لفترة طويلة قبل أن ينتقل لمنصب المدير العام بالنادي المنافس بدوري الدرجة الخامسة أقيل من منصبه بشكل فوري بعد ظهوره في تسجيل فيديو بعد المباراة أمام داسندورف، يوم الجمعة، وترديده عبارة نازية.

وأكد ديدو رام، رئيس مجلس إدارة النادي، أن جميع الأطراف المعنية بالنادي تنأى بنفسها عن “العنصرية والفاشية والأفكار القومية المتطرفة “.

وأوضح البيان أن العبارة التي رددها آيهم “كانت خارجة عن المألوف في مجتمعنا، رياضتنا والتعايش السلمي الذي يحظى به تيوتونيا”.

واعتذر ايهم في مؤتمر صحفي، متحدثا عن “زلة لسان”، ومشيرا إلى أنه لا يتبنى مثل هذه الأفكار.