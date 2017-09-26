مدرب باريس سان جيرمان يعلنها: هذا اللاعب سيُسدد ركلات الجزاء

رفض أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الكشف عن هوية اللاعب الذي سيتولى مهمة تسديد ركلات الجزاء في فريقه بالمستقبل.

وأوضح إيمري أنه تحدث مع كل من ايدنسون كافاني ونيمار دا سيلفا، نجمي فريقه، حول هذا الموضوع لإزالة الخلاف بشأنه، مؤكدًا أن كلا اللاعبين سيتقاسمان مهمة التصدي لركلات الجزاء.

وتفجر الجدال حول هوية اللاعب المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء في باريس سان جيرمان، بعد المشادة التي وقعت بين اللاعبيْن الأوروغواياني والبرازيلي خلال إحدى المباريات، عندما طلب نيمار، الوافد حديثًا على النادي الفرنسي، من كافاني السماح له بتسديد إحدى الركلات، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

وتكرر على مسامع إيمري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه بايرن ميونخ في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء، السؤال الخاص بهوية اللاعب الذي سيتولى مهمة تسديد ركلات الجزاء، ولكنه تجنب الرد بإجابة قاطعة.

وقال إيمري: “لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين لتسديد ركلات الجزاء وجميعهم يرغبون في تنفيذها، أرغب في أن يكون كافاني ونيمار المسؤوليْن عن ركلات الترجيح”.

وأضاف: “سنسعى إلى الحصول على العديد من ركلات الجزاء حتى يتسنى لكلاهما الحصول على فرص للتسديد”.

وكشف إيمري فحوى الحديث الذي دار بينه وبين لاعبيه، حيث قال: “لقد قلت لهما كيف ستسير الأمور داخل الملعب وأيضًا كل ما يتعلق بركلات الجزاء”.

نيمار جاهز

وفي نفس السياق، أعلن إيمري أن النجم البرازيلي نيمار بات جاهزًا للمشاركة أمام بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من إصابة في القدم.

وأكد إيمري أن نيمار عاد لتدريبات الفريق بعد غيابه عن المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه مونبلييه سلبيًا يوم الجمعة الماضي، ويستعد لتعزيز خط هجوم الفريق الذي يضم الأوروغوياني ادينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي غدًا أمام بايرن.

ووصف إيمري التعاقد مع نيمار ومبابي هذا الصيف بأنه “خطوة نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا” للمرة الأولى، كما وصف المواجهة أمام بايرن بأنها “اختبار كبير” للفريق وسط قدر كبير من الاحترام للمارد الألماني.

وأشار: “بايرن فريق رائع ذو تاريخ عظيم ولديه الرغبة في الفوز باللقب، علينا أن نبذل قصارى جهدنا”.

من جانبه، يتوقع لاعب الوسط ماركو فيراتي مواجهة قمة في المجموعة الثانية أمام بايرن، لكنه أكد أنه من الأفضل دفع الفريق إلى الأمام بدلًا من التحذير من خطورة المنافسين.

وفاز سان جيرمان في جميع المواجهات الثلاثة التي جمعته على ملعبه مع بايرن، وآخرها في أيلول/سبتمبر 2000.