الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الخالدية ضد الحد في الدوري البحريني

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (مدينة خليفة الرياضية) الساعة 20:30 بتوقيت البحرين.

وتنقل المباراة عبر قناة البحرين الرياضية 1 بصوت المعلق علي آل محسن.

ترتيب الفريقين

يحتل الخالدية المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعدما فاز في مباراة وخسر الأخرى، وسجل هدفين وتلقى مثلهما.

ويحتل الحد المركز الثامن برصيد 3 نقاط أيضا بعدما فاز في لقاء وخسر مثله وسجل هدفا وتلقى هدفين.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 11 مارس الماضي بفوز الخالدية بنتيجة 1/0.

أسلحة الخالدية

يأمل فريق الخالدية نسيان آثار خسارته الأخيرة أمام سترة في ثمن نهائي كأس الملك بركلات الترجيح.

ورحل عن تدريب الخالدية مدربه البرتغالي برونو ميغيل بعد الخروج من بطولة كأس الملك.

ويقود الخالدية المدرب المؤقت هشام الماحوزي الذي تولى المهمة خلفا للمدرب البرتغالي برونو.

ويعتمد الخالدية على تشكيلة تضم حارس المرمى سيد شبر العلوي، وأمامه الرباعي محمد عادل وأحمد بوغمار وعبدالله الهزاع وأحمد عبد الله في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رافائيل أسيس وبجواره زهير الأغبري وعلى الأطراف دومينيك ميندي وأيمن الحرزي ويقود خط الهجوم سامي فراوي ومهدي حميدان.

أوراق الحد

يتطلع الحد لتحقيق الفوز مع مدربه محمد الشملان وحصد النقاط الثلاث من أنياب الخالدية.

ويأمل الحد حصد الفوز لاستكمال مشوار المنافسة على الصدارة منذ البداية أملاً في تحقيق اللقب.

ويعتمد الحد على تشكيلة تضم الحارس عبدالله الكعبي، وأمامه الرباعي يسري العرفاوي وطلال الشروقي وراكان مفلح وعبدالله العجمي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أبوبكر يعقوبا ومحمد عبدالوهاب وفادي زيدان، وفي الهجوم محمد فارس وعيسى جهاد وتياغو أوغوستو.

وقال محمد عبد العظيم مدرب الأهلي البحريني الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن الكرة البحرينية تتطور والموسم الحالي هناك منافسة قوية بين عدة أندية على الصدارة.

وأشار إلى أن الخالدية يملك قدرات مميزة ولكن خروجه المبكر من كأس الملك سيلقي بظلاله على اللقاء مؤكدا أن الحد فريق مميز ولديه العديد من العناصر التي تمتلك الخبرات.