ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط أمام الإسماعيلي (فيديو)

حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق ياو أنور، بينما سجل إبراهيما نداي هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة رائعة من سامسون أكينولا داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليسددها على يسار محمد فوزي.