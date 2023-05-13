ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط أمام الإسماعيلي (فيديو)
حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق ياو أنور، بينما سجل إبراهيما نداي هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة رائعة من سامسون أكينولا داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليسددها على يسار محمد فوزي.
ولكن محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، لصالح الإسماعيلي، ليضع الدراويش في المقدمة.
ويعد هذا الفوز الأول لفريق الإسماعيلي على الزمالك في مسابقة الدوري منذ عام 2018، حين فاز يومها الدراويش بنتيجة 3-1.
بهذه النتيجة، وصل الإسماعيلي إلى النقطة 29 محتلا المركز الـ14، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 43 محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.
ويتصدر الأهلي الدوري وله 53 نقطة من 21 مباراة بفارق 3 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.