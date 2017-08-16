البيروفي لويس راميريز يتلقى عرضًا إماراتيًا

ذكرت صحيفة ” trome ” البيروفية أن الدولي البيروفي السابق لويس ألبيرتو راميريز البالغ من العمر 32 سنة تلقى عرضا للعب لأحد الأندية الإماراتية هذا الصيف لتكون التجربة الأولى في مسيرته خارج أمريكا الجنوبية.

ولم تذكر الصحيفة الفريق الذي تفاوض مع موكلي الدولي البيروفي السابق لكنها أكدت أنها الإمكانية الوحيدة أمامه للحصول على عقد جديد بعد موسم قضاه في فريق أليازا ليما البيروفي ولعب خلاله 23 لقاء سجل خلالها 3 أهداف.

ويعتبر لويس راميريز الذي لعب 36 لقاء دوليا وسجل 5 أهداف من اللاعبين الجوالة في أمريكا الجنوبية حيث لعب لفرق في البيرو والبرازيل والبراغواي.

ولعب لويس راميريز لأندية كورينثيانز وبوتافوغو في البرازيل ولبيرتاد في البارغواي كما لعب لأندية يونيفيرسيتاريو وأونيفيرسيتي وأيانزا ليما في البيرو وهي أبرز الأندية البيروفية.

ويبحث اللاعب عن فرصة أخيرة للعب خارج أمريكا الجنوبية رغم كونه تلقى أيضا عرضا من المكسيك لكنه يفضل الرحيل نحو الإمارات بحثا عن عرض مالي جيد.

وتنطلق المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي الذي يضم 12 فريقا في 16 سبتمبر/أيلول المقبل وذلك بعد نهاية مشوار الإمارات في تصفيات كأس العالم 2018.

وقد لا يكون راميريز أحد الراحلين عن أليانز ليما فقط ، حيث من الممكن أن يلحق به لاعبون آخرون بعيدا عن النادي البيروفي الذي يستعد لخوض المرحلة النهائية من الدوري، حيث ربما يرحل أيضا غونزالو غودوي ولويس أغيار من أوروغواي والكولومبي ليونارد باغوي بفضل تألقهم في المرحلة الأولى.

ويبدو أن الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي حاليا سبب في تفكير اللاعبين في الرحيل بعيدا عن النادي رغم تصدر الدوري.