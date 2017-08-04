مدرب العين الإماراتي يعيد قيد المهاجم البرازيلي دوغلاس

المصدر: د -ب-أ

أبدى زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي لكرة القدم، سعادته بتفهم إدارة النادي والتعامل باحترافية مع ملف اللاعبين الأجانب، ومنحه الصلاحيات كافة لاختيارهم وتلبية طلبه بإعادة قيد المهاجم البرازيلي دوجلاس.

وتعاقد العين مع لاعب الوسط الياباني تسوكاسا شيوتاني والمهاجم السويدي الدولي ماركوس بيرج وأبقى على البرازيلي كايو لوكاس من الموسم الماضي.

واكتملت قائمة الأجانب الأربعة في تشكيلة العين الموسم المقبل بإعادة قيد دوغلاس.

ونقل حساب النادي على تويتر عن المدرب الكرواتي قوله اليوم الجمعة: “سعيد بعودة دوغلاس الذي يمثل إضافة لهجوم الفريق الموسم المقبل، دوجلاس مهاجم جيد ويتمتع بشخصية مميزة ويملك إمكانات هائلة وبذل جهدًا كبيرًا خلال التدريبات. أثق في أن الجماهير ستسانده وتمنحه فرصة أخرى ليرد الجميل للنادي”.

وأهدر دوغلاس ركلة جزاء للعين في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بالإمارات أمام تشونبوك الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أواخر العام الماضي، وحمّلته الجماهير مسؤولية خسارة الفريق اللقب الآسيوي بعدما فاز الفريق الكوري بمجموع المباراتين 3-2 ليتم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق فيما تبقى من الموسم الماضي.

وأشاد مدرب النصر السعودي السابق باستعدادات الفريق خلال معسكره بالنمسا، قائلًا: “بذل اللاعبون جهودًا كبيرة خلال المعسكر والذي اعتبره فترة مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد وربما يشعر الجميع بالإرهاق حاليًا لكن الأمور ستكون أفضل في المرحلة المقبلة.

وأضاف: “أتمنى أن نختم استعداداتنا ونحن في أفضل صورة وجاهزية قبل مواجهة الهلال السعودي في دوري الأبطال”.

ويستضيف العين فريق الهلال يوم 21 أغسطس الحالي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، بينما ستقام مباراة العودة في الرياض الشهر المقبل.