قرعة الدوري الإماراتي.. مواجهة نارية بين العين والوصل في الجولة الأولى

سُحبت اليوم الخميس قرعة الدوري الإماراتي وكأس الخليج العربي لموسم 2017/2018.

وهذه المرة الثانية التي تجرى فيها قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي للمحترفين، بعد إلغاء القرعة السابقة، نظرًا لتقليص عدد الأندية المشاركة في المسابقتين إلى 12 بدلًا من 14.

وشملت قائمة الفرق المشاركة في الموسم الرياضي المقبل أندية، الجزيرة بطل دوري الخليج العربي الموسم الماضي، ووصيفه الوصل، وشباب الأهلي دبي، العين، الوحدة، النصر، الظفرة، الشارقة، حتا، دبا، الإمارات، والوافد الجديد عجمان.

وفي مسابقة دوري الخليج العربي، جرت القرعة على مرحلتين، والمرحلة الأولى ضمت الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب دوري الخليج العربي في موسم 2016-2017، ثم في المرحلة الثانية الفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12.

هذا وسيشهد موعد بداية دورى الخليج العربى الموسم الجديد لقاء قمة مبكرة ولقاء مرتقب يجمع نادي العين مع نادي الوصل، ومباريات الجولة الاولى من الدوري الاماراتي 2018 ستكون كالتالي:

وسيلعب الفريق الجديد المسمى شباب الأهلي دبي، والذي تأسس في نهاية الموسم الماضي بدمج فريقي الشباب والأهلي، في الجولة الأولى مع حتا.

وستعلن لجنة دوري المحترفين مواعيد المباريات في وقت لاحق.

وجاءت الجولة الأولى على النحو التالي:

العين مع الوصل

شباب الأهلي دبي مع حتا

الوحدة مع دبا الفجيرة

الشارقة مع النصر

الجزيرة مع عجمان

الإمارات مع الظفرة

وجرت قرعة مسابقة كأس الخليج العربي على 3 مراحل، بدأت بوضع الجزيرة، بطل الدوري للموسم 2016-2017، والأهلي بطل كأس الخليج العربي، على رأس المجموعتين.

وفي المرحلة الثانية تم تحديد الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في ترتيب دوري الخليج العربي للموسم الماضي، باستثناء فريقي الجزيرة والأهلي، ويتم توزيعها على المجموعتين، وفي المرحلة الثالثة من القرعة وُزعت الفرق المتبقية إضافة إلى عجمان على المجموعتين.

وبحسب النظام الجديد لبطولة كأس الخليج العربي، ضمت كل مجموعة 6 فرق، وتصعد أول 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي، والذي تلعب مبارياته بنظام الذهاب والإياب، ويتواصل ذات النظام في مرحلة نصف النهائي وصولًا للمباراة النهائية.

وأوقعت قرعة الكأس الجزيرة والعين في المجموعة الأولى إلى جانب الظفرة والنصر وحتا وعجمان بينما سيلعب شباب الأهلي دبي في المجموعة الثانية مع كل من الوحدة والشارقة والوصل والإمارات ودبا.

وسبق أن أعلنت اللجنة عن انطلاق الدوري في 16 سبتمبر المقبل على أن ينتهي في 29 أبريل .