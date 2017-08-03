رسميًا.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع أنطوني كاسيريس

أعلن نادي الوصل الإماراتي عبر موقعه الرسمي إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الأسترالي أنطوني كاسيريس ” 24 عامًا” على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط، قادماً من نادي مانشستر سيتي الأنجليزي، بعدما انتهت فترة إعارته لنادي ملبورن سيتي الأسترالي.

وقدم كاسيريس مستويات رائعة خلال فترة الإعارة للنادي الأسترالي.

وأغلق نادي الوصل بذلك ملف اللاعبين الأجانب، بعدما أصبح كاسيريس رابع المحترفين في صفوف الفهود، إلى جانب الثلاثي البرازيلي فابيو ليما ورونالدو مينديز وكايو كانيدو.

كاسيريس بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي سنترال كوست مارينز الأسترالي في عام 2012، واستمر حتي عام 2016، لعب خلالها 62 مباراة فضلاً عن مشاركته في أربع نسخ من دوري أبطال آسيا، قبل أن ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي، إلا أن الأخير قرر إعارته إلى فريق ملبورن سيتي الأسترالي.

من جانبه، أشاد محمد العامري المدير التنفيذي للوصل في تصريحات لموقع ناديه بالتعاقد مع اللاعب الأسترالي، مؤكداً أن كاسيريس سيكون علامة فارقة في دوري الخليج العربي، نظراً لما يمتلكه من فنيات عالية وخبرات طويلة، مضيفاً أن اختيار اللاعب جاء بعد دراسة متأنية ومفاضلة بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار الأفضل والأنسب للفريق في المرحلة المقبلة.

وأوصى الجهاز الفني للوصل بالتعاقد مع كاسيرس، بعدما أشاد بإمكاناته الفنية.

وأعرب الوافد الجديد أنطوني كاسيريس الذي قرر ارتداء القميص رقم 8، عن سعادته بالانضمام للإمبراطور وخوض تجربة احتراف جديدة في دوري الخليج العربي، مؤكداً أنه فضل الانتقال إلى القلعة الصفراء لما يمتلكه النادي من تاريخ حافل بالإنجازات وقاعدة جماهيرية عريضة في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان نادي الوصل الإماراتي قد أنهى إجراءات ضم اللاعب منذ عدة أيام، غير أنه أجل التوقيع الرسمي والإعلان رسميًا عن الصفقة بناء على طلب من نادي مانشستر سيتي الذي أراد إنهاء كافة تفاصيل الصفقة المالية والإدارية أولا.