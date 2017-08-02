النصر الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي مارسيلو سيرينو.. (شاهد أهدافه)

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده مع اللاعب البرازيلي، مارسيلو سيرينو، لمدة عام بنظام الإعارة نظير مبلغ 500 ألف يورو.

وكانت تقارير صحفية برازيلية متضاربة قد نشرت بشأن الرحيل المتوقع للاعب انتر ناسيونال البرازيلي خلال الفترة الأخيرة.

واختلط الأمر على الصحف البرازيلية، فهناك من نشر عن انتقال اللاعب صاحب الـ25 عامًا للنصر السعودي بدلًا من الإماراتي.

واللاعب كان مطلوبًا العام قبل الماضي في العملاق البرتغالي بنفيكا، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب الأمور المادية.

سيرينو يبلغ من العمر 25 عامًا، وكان لاعبًا سابقًا في فلامنغو قبل أن ينتقل لناديه البرازيلي الحالي.