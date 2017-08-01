الوصل الإماراتي يضم عبدالله النقبي لمدة موسم

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع قائد منتخب الإمارات الأولمبي عبدالله النقبي، البالغ من العمر 24 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الظفرة الرياضي.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، فإن التعاقد مع النقبي يأتي في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تمثل طموحه في الموسم الجديد.

وأعرب اللاعب الجديد عن سعادته بالانضمام إلى “الوصل” صاحب التاريخ العريق والقاعدة الجماهيرية الكبيرة، مؤكداً تحمُسه الشديد لتمثيل الإمبراطور وتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق تطلعات الفريق وإسعاد محبي النادي وتحقيق حلمه بتمثيل الأبيض الإماراتي، متمنياً أن يظهر بصورة طيبة، وأن يسهم مع زملائه بإحراز البطولات وتحقيق تطلعات الجمهور.