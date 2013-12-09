إدجار يقود الشباب لدور الثمانية بكأس الإمارات

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أحرز البرازيلي إدجار هدفين وصنع اثنين اخرين ليفوز الشباب على دبي 4-1 ويصعد إلى دور الثمانية بكأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم الاثنين.

افتتح ادجار التسجيل في الدقيقة 14 بضربة رأس من ركلة ركنية واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31 من تمريرة كارلوس فيلانوفا.

وزادت معاناة فريق دبي بطرد الحكم لاعبه البرازيلي برونو سيزار في الدقيقة 63.

واستغل الشباب النقص العددي سريعا بعدما مرر ادجار كرة إلى الأوزبكي عزيز حيدروف أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وقلص دبي الفارق بتسجيل هدفه الوحيد عبر درامانيه تراوري وهو من مالي في الدقيقة الأخيرة إلا أن ادجار ترك الكرة إلى زميله محمد مانع ليختتم رباعية الشباب في الوقت بدل الضائع.

كما تأهل النصر الى دور الثمانية بتفوقه على الفجيرة 3-2، وتقدم الفجيرة عبر البرازيلي باتريك فابيانو في الدقيقة الثامنة ثم أضاف اللبناني حسن معتوق الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يرد النصر بهدفي الاسترالي بريت هولمان والبرازيلي ايدير لويس اوليفيرا في الدقيقتين 73 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وأحرز حسن محمد هدف النصر في الدقيقة 105 من الوقت الإضافي.

كما قاد ماهر جاسم فريق الوصل للتأهل لدور الثمانية بعدما سجل هدفا في الدقيقة 114 ليفوز فريقه على عجمان 2-1.

وانتهى الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل بعدما سجل عجمان أولا في الدقيقة 19 عبر عبد الله خميس ليرد الشعب في الدقيقة 40 بهدف للسنغالي اندريه سنجهور.

لكن جاسم استفاد من كرة مرتدة من حارس عجمان بعد تصديه لكرة ركنية وتابعها في الشباك مانحا فريقه بطاقة التأهل.

كما حقق الذيد وهو فريقه للهواة مفاجأة بفوزه على الشعب بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي 2-2 بعد مباراة قوية انتهى وقتها الاصلي 1-1.

وسجل الشعب أولا عبر البرازيلي دياجو داسيلفا في الدقيقة 30 ليرد الذيد في الدقيقة 41 عبر عبدالله دينج.

وفي الشوط الاضافي الثاني سجل سعود فرج هدف الفوز للشعب في الدقيقة 108 ليرد عليه الذيد بهدف لعبد العزيز الطنيجي في الدقيقة 120.