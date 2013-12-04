النصر يكتسح الوصل بالستة في دوري الخليج العربي

اكتسح النصر منافسه الوصل بستة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الأربعاء.

وارتكب الوصل أخطاءً دفاعيةً أدت إلى تلقيه أربعة أهداف في الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب النصر بحضور جماهيري كبير.

وتلقت شباك الوصل هدفا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي ليوناردو ليما.

وأضاف ايدير لويس الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة من الاسترالي بريت هولمان الذي عاد وأحرز الهدف الثالث بعد أقل من خمس دقائق.

وعزز حسن محمد أمين النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 30 مستغلا تمريرة من ايدير.

وفي الشوط الثاني أضاف الدولي حبيب الفردان هدفين متتاليين في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و67 بعد أن تلقى تمريرة من زميله خالد سبيل.

وقبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل الارجنتيني ماريانو دوندا هدف الوصل الوحيد من كرة ثابتة سددها في المرمى من مكان بعيد.

وارتقى النصر إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب الثاني مقابل 13 نقطة للوصل السابع.

وفي مباراة ثانية حقق دبي ثاني فوز له في الدوري بتغلبه على عجمان بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل المالي دارمان تراوري هدف التقدم لدبي في الدقيقة الرابعة وادرك بوريس كابي لاعب ساحل العاج التعادل لعجمان في الدقيقة 26.

وعاد تراوري ليسجل هدف الفوز لدبي قبل نهاية اللقاء ليرفع رصيد فريقه الى سبع نقاط ويتقدم الى المركز الحادي عشر متقدما بنقطة واحدة على عجمان.

وأوقف الوحدة انتصارات الشباب التي استمرت لثلاث مباريات متتالية بعدما تعادل معه بهدف لكل منهما.