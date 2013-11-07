آمال الأهلي تتجدد في كأس المحترفين الإماراتية

دبي- سجل يوسف السيد هدفا برأسه في اللحظات الأخيرة ليمنح فريقه الأهلي فوزا على عجمان 2-1 وينعش الآمال في التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

وأحرز الأهلي هدفه الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عندما سدد البرازيلي سياو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم وارتطمت بجسم مدافع عجمان طلال مبارك وسكنت الشباك.

وسنحت فرصة للأهلي لتعزيز تقدمه من ركلة جزاء نفذها البرازيلي جرافيتي لكن حارس عجمان علي ربيع تصدى لها.

ونجح عجمان في التعادل في الدقيقة 82 من ضربة رأس لوليد أحمد بعد ركلة ركنية.

وكانت المباراة تتجه للتعادل وبالتالي خروج الأهلي رسميا من البطولة لكن السيد سجل هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق نقطة عن عجمان الثاني.

واقترب الظفرة من التأهل إلى قبل النهائي بعدما سحق الشباب 5-0 ليعزز موقعه في صدارة المجموعة.

ولم يواجه الظفرة الذي يمتلك 12 نقطة من خمس مباريات أي متاعب أمام الشباب متذيل الترتيب بنقطة واحدة بعد أربع مباريات وأنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف.

وافتتح عبد الله الصيعري التسجيل بعد 15 دقيقة وضاعف الظفرة النتيجة في الدقيقة 21 حين وضع عادل عبد الله مدافع الشباب الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف السنغالي ماكيتي ديوب الهدف الثالث في الدقيقة 27 وسجل بندر الأحبابي الهدف الرابع في الدقيقة 49 واختتم المهاجم الغاني ايمانويل كلوتي الخماسية بعد أربع دقائق أخرى.

وسيلتقي الظفرة مع الإمارات صاحب المركز الرابع بخمس نقاط من ثلاث مباريات فقط في مباراته الأخيرة في المجموعة.

وفي المجموعة الأولى انفرد الشارقة بالصدارة بفوزه على بني ياس بهدفين مقابل لا شيء سجلهما البرازيلي كارلوس فيريرا في الدقيقة 12 وسعيد يوسف في الدقيقة 45.

وأصبح رصيد الشارقة عشر نقاط ويأتي بني ياس في المركز الثالث وله سبع نقاط.