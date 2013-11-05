محمد زيدان "أهلاوي" لكن قد يلعب للزمالك!!

نفى النجم المصري محمد زيدان لاعب بني ياس الاماراتي جميع الاخبار التي تناقلت عن انتقاله للزمالك رسمياً في الوقت الحالي، وأشار أنه مازال مستمراً مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده.

وألمح زيدان إلى أن أموراً قد تحصل في الأيام المقبلة فيما يخص انتقاله إلى الدوري المصري لاسيما الزمالك، ورفض في الوقت عينه الافصاح عن تفاصيل أكثر مكتفياً بالقول: "ربما هناك أمور سرية تدور بيني وبين الزمالك لن أفصح عنها احتراماً لعقدي مع بني ياس، وأنا مستمر مع فريقي الحالي حتى نهاية العقد".

وعن عشقه للأهلي وأنه لن يلعب في مصر إلا في ناديه المفضل قال زيدان : "أنا عاشق للأهلي المصري، إلا أن ذلك لا يمنع من انتقالي للزمالك فهو فريق كبير ومنافس للأهلي، وهو ما قد يعطي للصفقة أهمية أكبر وإثارة في الدوري".