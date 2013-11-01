وزارة الرياضة تمنع الإخوان من تمثيل مصر دولياً

أرسلت وزارة الرياضة المصرية توجيهاً لكافة الاتحادات التابعة لها يتضمن التأكيد على جميع فئات اللعبة حكام وإداريين ولاعبين، بالبعد نهائياً عن ممارسة أي شكل من أشكال السياسة.

وذلك من خلال عدم رفع أو الإشارة بأي إيماءات أو ارتداء ملابس رياضية أو غير رياضية من شانها الدلالة عن موقف سياسي لأي جهة من الجهات، خلال اي مشاركة أو مسابقة للاتحاد داخلياً أو خارجياً.

وجاء ذلك بعد أيام من رفع لاعب منتخب مصر للكونغوفو محمد يوسف إشارة رابعة الممثلة للإخوان خلال حفل توزيع جوائز بطولة العالم التي أقيمت في روسيا.

وطالب طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة، باجتماع ممثل لوزارة الرياضة بالبعثات الرياضية قبل سفرها للخارج للتأكيد على أن تمثيلهم وانتمائهم لجمهورية مصر العربية، وليس لأي جهة أخري وذلك بما لايخالف قواعد الرياضة الأولمبية ولوائح الاتحادات الرياضية.

ويذكر أن وزارة الرياضة قد فتحت تحقيقاً عاجلاً مع يوسف، كما تم ترحيله من روسيا فوراً، وحرمانه من تمثيل مصر في بطولة العالم المقبلة بماليزيا.