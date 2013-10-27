الأهلي بالعلامة الكاملة في دوري الخليج العربي

أبوظبي - سجل البرازيليان سياو وجرافيتي هدفين في الدقائق الأخيرة ليحقق الأهلي الفوز 4-2 على الإمارات، في الجولة الخامسة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم السبت.

وحقق الأهلي الفوز في مبارياته الأربع السابقة، لكن شباكه تلقت هدفاً في الدقيقة 20، سجله البرازيلي لويس هنريكي لكن جرافيتي رد بهدف التعادل في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 53 تقدم الأهلي بهدف التشيلي لويس خيمنيز، قبل أن يتعادل الإمارات عبر الأرجنتيني جيرمان هيريرا بعد أربع دقائق.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل حتى ارتقى سياو ليقابل كرة من خيمنيز، ويودعها براسه في الشباك الدقيقة 87، قبل يضيف جرافيتي الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من مجهود فردي.

وواصل الأهلي تصدره للمسابقة بالعلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة مقابل ثلاث نقاط للإمارات.

وفي بقية النتائج، فاز عجمان على الوصل 4-2، وتعادل العين مع مضيفه الوحدة 1-1، وبنفس النتيجة تعادل الظفرة والجزيرة، وخسر دبي أمام ضيفه الشارقة 1-2.