العين الإماراتي يتعاقد مع المدرب كيكي فلوريس

أبوظبي- أعلن نادي العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الأسباني كيكي سانشيز فلوريس لمدة عامين.

وقال راشد الهاجري نائب رئيس شركة نادي العين في مؤتمر صحفي إن المدرب الاسباني كان الخيار المناسب للفريق مؤكداً أن عقده يمتد لموسمين لكنه اشار إلى أن القيمة المالية للصفقة تقل عن ثلاثة ملايين يورو.

وسيتولى سانشيز فلوريس تدريب العين خلفاً لخورخي فوساتي الذي انفصل عنه النادي عشية انطلاق الدوري الإماراتي في وقت سابق هذا الشهر.

وسبق للمدرب الاسباني أن اشرف على تدريب الأهلي الإماراتي الموسم الماضي وقاده إلى لقب كأس رئيس الدولة واحتلال المركز الثاني في الدوري ثم قدم استقالته ليحل محله في الأهلي المدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي قاد العين في الموسم الماضي.

وقال سانشيز فلوريس (48 عاماً) الذي حضر المؤتمر الصحفي "أعلم أن العين يضم عناصر جيدة ولديه امكانيات تساعدني في عملي."

وأضاف "عدت للعمل مجدداً في الإمارات ومع فريق جديد وهذا لا يؤثر في طموحاتي للمنافسة من جديد لأنني لعبت من قبل لنادي ريال مدريد وأعلم حجم الضغوط في مثل هذه المواقف."

وشهد الموسم الماضي منافسة قوية بين كوزمين عندما كان مدرباً للعين وسانشيز فلوريس عندما قاد الأهلي في المنافسة على لقب الدوري وتعني عودته إلى العمل في الإمارات تجدد التنافس مع المدرب الروماني في المسابقة.

وعمل سانشيز فلوريس من قبل مدربا لأندية خيتافي وفالنسيا واتليتيكو مدريد في اسبانيا وسبق له اللعب مع فالنسيا وريال مدريد.