الشباب يهزم الشارقة في الدوري الإماراتي

دبي- حقق الشباب فوزه الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد تغلبه على الشارقة 2-1 في الجولة الثانية السبت.
وصمد الشارقة الصاعد من دوري الهواة على ملعبه لمدة ساعة كاملة من اللعب قبل أن تستقبل شباكه الهدف الأول في الدقيقة 58 عبر عبد الله فرج الذي سدد كرة رائعة لمست رأس البرازيلي فيليبي غابرييل لاعب الشارقة قبل أن تسكن الشباك.
وبعد ربع ساعة أضاف البرازيلي اديلسون الهدف الثاني للشباب ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة.
لكن الشارقة قلص الفارق في الدقيقة 83 بعد كرة ثابتة سددها غابرييل.
ورفع الشباب رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على العين حامل اللقب 3-1 فيما بقي رصيد الشارقة ثلاث نقاط.