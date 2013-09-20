جيان يقود العين إلى أول فوز في الدوري الإماراتي

دبي - قاد اسامواه جيان، مهاجم منتخب غانا، فريقه العين إلى تحقيق أول انتصار له في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم بعدما سجل هدفي الفوز 2-1 على عجمان في الجولة الثانية.

وترجم جيان أفضلية العين إلى هدف التقدم في الدقيقة 20 بعد تمريرة من البرازيلي باستوس.

وبعد أقل من خمس دقائق نفذ أحمد الشامسي ركلة حرة وارتقى جيان ليقابل الكرة برأسه وسجل منها الهدف الثاني ليرفع معنويات العين حامل اللقب الذي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة 3-1 أمام الشباب.

وسعى محترفا عجمان الغيني سيمون فيندونو وبوريس كابي لاعب ساحل العاج إلى تعديل النتيجة في الشوط الثاني وتمكن فيندونو من تقليص الفارق في الدقيقة 77.

وفي مباراة ثانية انتظر دبي حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليسجل هدف الفوز 3-2 على الإمارات.

وبادر دبي بالتسجيل عبر البرازيلي برونو سيزار في الدقيقة 20 لكن مواطنه جاير دا سيلفا رد بهدف التعادل في الدقيقة 33.

وأضاف المالي درامان تراوري الهدف الثاني لدبي من ركلة جزاء في الدقيقة 37 ليرد الإمارات بالتعادل مجددا في الدقيقة 75 عبر هادف سيف.

لكن البديل خالد حسين سجل هدف الفوز لدبي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

فيديو.. لحظات تاريخية لأهداف العين في مرمى عجمان