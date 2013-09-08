الشعب ودبي يتعادلان وفوز الشارقة في كأس المحترفين الإماراتية

دبي- حصل الشعب ودبي على أول نقطة لهما في كأس المحترفين الاماراتية لكرة القدم بتعادلهما 2-2 في الجولة الثانية الأحد.

وتقدم دبي بهدفين في الشوط الأول سجلهما البرازيلي برونو سيزار في الدقيقة الثانية ورامي يسلم في الدقيقة 36.

ورد الشعب في الشوط الثاني بهدفي محمد مال الله في الدقيقة 57 والفرنسي ميشيل لارينت في الدقيقة 77.

وكان الفريقان اللذان يلعبان في المجموعة الأولى خسرا في الجولة الأولى أمام الوحدة والجزيرة بنتيجة 1-صفر.

وفي المجموعة ذاتها استهل الشارقة العائد إلى دوري المحترفين موسمه الجديد بقوة وتغلب على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وانهى الشارقة الذي لعب خارج أرضه الشوط الأول متقدما بهدفين الأول في الدقيقة العاشرة عبر البرازيلي زي كارلوس بعد تمريرة من أحمد خميس والثاني في الدقيقة 15 وسجله البرازيلي فيليبي.

وأضاف زي كارلوس الهدف الثالث في الدقيقة 67 من مجهود فردي بعد مراوغة أكثر من مدافع.

ووضع الشارقة أول ثلاث نقاط في رصيده في أول مباراة له بعدما غاب عن الجولة الأولى فيما تلقى الجزيرة الخسارة الأولى بعدما فاز على الشعب في الجولة السابقة.

وفي المجموعة الثانية انتهى لقاء عجمان حامل اللقب مع الشباب بدون أهداف.