الوحدة الإماراتي يقيل المدرب كارفالهال ويعيد مانويل خيمنيز

قرر نادي الوحدة الإماراتي إقالة المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، اليوم الأحد، وتعيين الإسباني مانويل خيمينيز، وفقًا لقناة ”أبوظبي“ الرياضية.

وجاءت إقالة كارفالهال وتعيين خيمينيز بعد وقت قصير من فوز الوحدة بنتيجة 4/0 على البطائح في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق أن تعاقد الوحدة مع كارفالهال، في يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي عيسى غريغوري، والذي قاد الفريق بشكل مؤقت خلفًا للهولندي تين كات، في أكتوبر2021، ولكنه أكمل الموسم.

يشار إلى أن خيمينيز سبق أن تولى تدريب الوحدة، بين أكتوبر 2019 ويونيو 2020، حيث قاد الفريق في 21 مباراة.

وخلال الـ21 مباراة مع خيمينيز فاز الوحدة في 12 مباراة، وتعادل 4 مرات، وخسر 5 مرات، بحسب موقع ”transfermarkt“.

ويحتل الوحدة المركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ويملك 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع النصر ثم مع العين قبل مواجهة الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وحقق الوحدة أول فوز له في دوري أدنوك هذا الموسم بعدما تغلب 4/0 على البطائح، ووضع المدافع فارس جمعة الوحدة في المقدمة في الدقيقة 22 من ضربة رأس بعد كرة متقنة من بيزي.

وسجل لوكاس بيمينتا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 76 من ضربة رأس أيضًا بعد كرة من إسماعيل مطر.

وعاد لوكاس بيمينتا، وسجل الهدف الثاني له، والثالث للوحدة، في الدقيقة 90+1، قبل أن يوقع سيباستيان تيغالي الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.