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رياضة

ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي دبي يسقط أمام الظفرة.. والوحدة يكتسح البطائح (فيديو)
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 15:36 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 16:05 GMT

ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي دبي يسقط أمام الظفرة.. والوحدة يكتسح البطائح (فيديو)

سقط شباب الأهلي دبي بنتيجة 2/3  أمام الظفرة اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في حين تغلب الوحدة 4/0 على البطائح. وافتتح أحمد فوزي التسجيل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سقط شباب الأهلي دبي بنتيجة 2/3  أمام الظفرة اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في حين تغلب الوحدة 4/0 على البطائح.

وافتتح أحمد فوزي التسجيل للظفرة في الدقيقة 19 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

ووقع وليد القروي الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 56 بتسديدة يمينية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل الظفرة تفوقه على شباب الأهلي دبي وسجل له محمد رايحي هدفا ثالثا في الدقيقة 59 من تسديدة رائعة فشل حسن حمزة حارس شباب الأهلي دبي في التعامل معها.

وسجل السوري عمر خربين الهدف الوحيد لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 64 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها يوري سيزار.

وقلص يحيى الغساني النتيجة إلى هدفين بعدما سجل هدفا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 89.

وفي مباراة ثانية تغلب الوحدة 4/0 على البطائح، ووضع المدافع فارس جمعة الوحدة في المقدمة في الدقيقة 22 من ضربة رأس بعد كرة متقنة من بيزي.

وسجل لوكاس بيمينتا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 76 من ضربة رأس أيضا بعد كرة من إسماعيل مطر.

وعاد لوكاس بيمينتا وسجل الهدف الثاني له والثالث للوحدة في الدقيقة 90+1، قبل أن يوقع سيباستيان تيغالي الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.

وجمدت الخسارة رصيد شباب الأهلي دبي عند 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الخامس، متأخرا بـ6 نقاط عن المتصدر الشارقة، في حين يملك الظفرة 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

ورفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، مقابل 6 نقاط للبطائح في المركز السادس.

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