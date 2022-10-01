اغتيال قيادي

انقــلاب

احتفال بالنواب

عملة الملك تشارلز

أحمد الشيبة

فجر السعيد

الملكة إليزابيث

خطافة الرجال الأوكرانية
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يعزز صدارته بثلاثية في خورفكان.. والجزيرة يتعادل مع بني ياس
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 15:43 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 17:15 GMT

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يعزز صدارته بثلاثية في خورفكان.. والجزيرة يتعادل مع بني ياس

حافظ الشارقة على بدايته المثالية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في نفس العدد من المباريات بفوزه 3-صفر على ضيفه

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حافظ الشارقة على بدايته المثالية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في نفس العدد من المباريات بفوزه 3-صفر على ضيفه خورفكان، اليوم السبت.

ومنحت ثلاثية عبر كايو لوكاس في الدقيقة 16 ولوان بيريرا بعد نهاية الاستراحة بأربع دقائق ثم البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة 59 الفوز لأصحاب الأرض.

ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي تعادل 1-1 مع ضيفه بني ياس بهدفين في وقت متأخر.

وظل رصيد خورفكان نقطة واحدة في المركز قبل الأخير، بينما يملك بني ياس أربع نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء بني ياس والجزيرة.

سجل الهدف الأول في اللقاء للجزيرة الدولي الإماراتي علي مبخوت، في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع استطاع بني ياس تسجيل هدف التعادل.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثاني، خلف الشارقة المتصدر، بينما رفع بني ياس رصيده إلى النقطة الرابعة.

2022-10-Screenshot-2022-10-01-172646

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play