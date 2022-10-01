ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الشارقة يعزز صدارته بثلاثية في خورفكان.. والجزيرة يتعادل مع بني ياس

حافظ الشارقة على بدايته المثالية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في نفس العدد من المباريات بفوزه 3-صفر على ضيفه خورفكان، اليوم السبت.

ومنحت ثلاثية عبر كايو لوكاس في الدقيقة 16 ولوان بيريرا بعد نهاية الاستراحة بأربع دقائق ثم البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة 59 الفوز لأصحاب الأرض.

ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي تعادل 1-1 مع ضيفه بني ياس بهدفين في وقت متأخر.

وظل رصيد خورفكان نقطة واحدة في المركز قبل الأخير، بينما يملك بني ياس أربع نقاط في المركز التاسع.

الشارقة يواصل التحليق في صدارة دوري المحترفين بفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة 3-0 في افتتاح الجولة الرابعة pic.twitter.com/kKL9whRUoO — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) October 1, 2022

وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء بني ياس والجزيرة.

سجل الهدف الأول في اللقاء للجزيرة الدولي الإماراتي علي مبخوت، في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع استطاع بني ياس تسجيل هدف التعادل.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثاني، خلف الشارقة المتصدر، بينما رفع بني ياس رصيده إلى النقطة الرابعة.