اتفاق على إقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي

أتم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اتفاقا للعب النسخ الأربع المقبلة من كأس السوبر الأرجنتيني، في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لقدر أكبر من الظهور لكأس السوبر الأرجنتيني، من خلال إقامة البطولة في قارة أخرى، وهو أمر مشابه لما يحدث في إسبانيا حيث ستقام مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وأقيمت آخر نسخة في كأس السوبر الأرجنتيني عام 2019 حيث تفوق ريفر بليت 5/0 على راسينغ كلوب.

وستكون مباريات كأس السوبر الأرجنتيني من مباراة واحدة بين 2023 و2026 وتجمع بطل الدوري الأرجنتيني مع بطل كأس الأرجنتين.

وستكون النسخة الأولى التي ستقام في الإمارات في يناير المقبل، وربما تجمع القطبين التاريخيين بوكا جونيورز وريفر بليت.

وعلى أي حال فإن الشيء الوحيد المؤكد في هذه المرحلة هو أن الفائز سيحصل على مليون دولار كجائزة.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد نشر الجدول الزمني لكأس السوبر الأرجنتيني للعام 2022، بعد تعليقه المؤقت بسبب وباء كوفيد -19.

وكان من المقرر أن يتنافس بوكا جونيورز (بطل الدوري الأرجنتيني الممتاز 2019/2020) وريفر بليت، باعتباره وصيفًا في المسابقة المذكورة.

وفي الأرجنتين عندما يفوز نفس النادي بالدوري والكأس يكون منافسه وصيف البطولة الأخيرة.

يشار إلى أن أندية بوكا جونيورز، وبانفيلد، وباتروناتو، وسي .اي تاليريس كوردوبا تأهلت إلى نصف نهائي كأس الأرجنتين 2022، علما أن ريفر بليت نال لقب الدوري الأرجنتيني 2021.