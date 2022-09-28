شباب الأهلي دبي يتعاقد رسميًا مع البلجيكي جايسون دينايير

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي تعاقده مع مدافع منتخب بلجيكا جايسون دينايير إلى صفوف الفريق، قادماً من نادي ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي شباب الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه في موقع تويتر حمل الإعلان عن ضمّ دينايير، وقال اللاعب من خلاله: ”أنا معكم في نادي شباب الأهلي“.

رسميًا .. شباب الأهلي يتعاقد مع المدافع الدولي البلجيكي جايسون دينايرpic.twitter.com/fzWZck1jNe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 28, 2022

وانتهى عقد دينايير مع ليون في 1 يوليو الماضي، ويحق للمدافع صاحب الـ27 عامًا التوقيع لأي نادٍ بالمجان.

ويملك المدافع البلجيكي مسيرة جيدة، حيث خاض تجارب احترافية في أندية سيلتك الأسكتلندي ومانشستر سيتي الإنجليزي وغلطة سراي التركي، فيما كانت آخر محطاته مع ليون الفرنسي.

ومثل جاسيون المنتخب البلجيكي في 35 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانضم جايسون لصفوف ليون في عام 2018 وقد خاض معه 139 مباراة في جميع البطولات، وسجل خلالها 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

ويُعد جايسون دينايير المحترف الأجنبي الخامس في نادي شباب الأهلي، مع 4 محترفين آخرين، هم: السوري عمر خربين والأوزبكي عزيز غانييف والأرجنتيني كارتابيا والإيراني أحمد نور الله.