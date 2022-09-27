أهداف مباراة فنزويلا والإمارات (فيديو)

خسر منتخب الإمارات لكرة القدم برباعية دون رد وديا أمام فنزويلا في ختام معسكره الخارجي بالنمسا اليوم الثلاثاء.

وكان منتخب الإمارات قد خسر مباراته الودية الأولى في معسكره بالنمسا، وذلك من منتخب باراغواي، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 0-1.

وفي مباراة اليوم، تقدم المنتخب الفنزويلي بهدف أول عن طريق اللاعب جيفرسون سافارينو، الذي تلقى بينية رائعة داخل منطقة جزاء الإمارات ليسجل منها مباشرة في الدقيقة 17.

أول أهداف المباراة..

منتخب فنزويلا يتقدم على الأبيض 1-0 عن طريق اللاعب جيفرسون سافارينو#الإمارات_فنزويلا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/IeyQqxgYwT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2022

وفي الدقيقة 24 سجل سالومون روندون الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا.

بتسديدة قوية.. سالومون روندون يسجل الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا#الإمارات_فنزويلا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gaTViedez8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2022

وفي الدقيقة 33 سجل منتخب فنزويلا الهدف الثالث من رأسية رائعة عن طريق جون تشانسيلور، وخطأ فادح من حارس المنتخب الإماراتي الذي فشل في التصدي للكرة.

منتخب فنزويلا يسجل الهدف الثالث على منتخبنا الوطني والنتيجة 3-0#الإمارات_فنزويلا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/5DufzvkSTK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2022

وفي الدقيقة 76، سجل مارتينيز الهدف الرابع لمنتخب فنزويلا بمهارة رائعة.

بمهارة عالية.. مارتينيز يسجل الهدف الرابع لمنتخب فنزويلا#الإمارات_فنزويلا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/W0DxcV5ZA0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2022

ويستعد منتخب الإمارات في الوقت الحالي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي ”خليجي 25“ التي يستضيفها العراق مطلع العام المقبل.

وفشل منتخب الإمارات في حجز مقعده في كأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك عقب السقوط في فخ الهزيمة أمام منتخب أستراليا بهدفين لهدف، أثناء مشاركة الطرفين في الملحق المؤهل إلى المونديال المرتقب، الأمر الذي سيجعله يقاتل من أجل الاستعداد جيداً لخوض المنافسات الدولية بقوة في الفترة المقبلة، وذلك من خلال إقامة عدة وديات خلال فترة التوقف الدولي التي يقرها الاتحاد الدولي ”فيفا“ من أجل إتاحة الفرصة للمنتخبات لاستدعاء لاعبيها من الأندية.