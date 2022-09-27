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رياضة

أهداف مباراة فنزويلا والإمارات (فيديو)
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2022 16:11 GMT
تاريخ التحديث: 27 سبتمبر 2022 18:45 GMT

أهداف مباراة فنزويلا والإمارات (فيديو)

خسر منتخب الإمارات لكرة القدم برباعية دون رد وديا أمام فنزويلا في ختام معسكره الخارجي بالنمسا اليوم الثلاثاء. وكان منتخب الإمارات قد خسر مباراته الودية الأولى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خسر منتخب الإمارات لكرة القدم برباعية دون رد وديا أمام فنزويلا في ختام معسكره الخارجي بالنمسا اليوم الثلاثاء.

وكان منتخب الإمارات قد خسر مباراته الودية الأولى في معسكره بالنمسا، وذلك من منتخب باراغواي، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 0-1.

وفي مباراة اليوم، تقدم المنتخب الفنزويلي بهدف أول عن طريق اللاعب جيفرسون سافارينو، الذي تلقى بينية رائعة داخل منطقة جزاء الإمارات ليسجل منها مباشرة في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 24 سجل سالومون روندون الهدف الثاني لمنتخب فنزويلا.

وفي الدقيقة 33 سجل منتخب فنزويلا الهدف الثالث من رأسية رائعة عن طريق جون تشانسيلور، وخطأ فادح من حارس المنتخب الإماراتي الذي فشل في التصدي للكرة.

وفي الدقيقة 76، سجل مارتينيز الهدف الرابع لمنتخب فنزويلا بمهارة رائعة.

ويستعد منتخب الإمارات في الوقت الحالي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي ”خليجي 25“ التي يستضيفها العراق مطلع العام المقبل.

وفشل منتخب الإمارات في حجز مقعده في كأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك عقب السقوط في فخ الهزيمة أمام منتخب أستراليا بهدفين لهدف، أثناء مشاركة الطرفين في الملحق المؤهل إلى المونديال المرتقب، الأمر الذي سيجعله يقاتل من أجل الاستعداد جيداً لخوض المنافسات الدولية بقوة في الفترة المقبلة، وذلك من خلال إقامة عدة وديات خلال فترة التوقف الدولي التي يقرها الاتحاد الدولي ”فيفا“ من أجل إتاحة الفرصة للمنتخبات لاستدعاء لاعبيها من الأندية.

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