خوف مانولاس من الأسد خلال جلسة تصوير مع نادي الشارقة (فيديو)

بدت علامات الخوف واضحة على المدافع اليوناني كوستاس مانولاس المنضم حديثا إلى نادي الشارقة خلال جلسة تصوير.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه مانولاس إلى جانب أسد خلال جلسة تصوير ليلية، وبدا مانولاس مركّزا على الجهة التي لا يتواجد فيها الأسد، قبل أن يزأر ملك الغابة وهو ما قوبل بخوف واضح من مانولاس البالغ من العمر 31 عاما.

زئير الأسد يرعب #مانولاس لاعب الشارقة الجديد في جلسة التصوير pic.twitter.com/9ul53M0rvy — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 26, 2022

وأعلن نادي الشارقة، الملقب بالملك، يوم الجمعة، التعاقد مع كوستاس مانولاس لمدة عامين من أولمبياكوس اليوناني.

ومانولاس ثالث صفقة عالمية للشارقة بعد التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش والمهاجم الإسباني باكو ألكاسير.

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام أن البرازيلي أوسكار فسخ عقده مع شنغهاي الصيني تمهيدا لانضمامه إلى الشارقة.

وسبق أن لعب مانولاس البالغ من العمر 31 عاما مع أندية ثراسيفولوس فيليس، وآيك أثينا، وأولمبياكوس (مرتين) في اليونان، وروما ونابولي في إيطاليا، واشتهر بهدف على برشلونة عندما كان لاعبا في روما، في مباراة الريمونتادا الشهيرة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد لعب مانولاس مع روما 206 مباريات، ولعب مع أولمبياكوس 96 مباراة مقابل 84 مباراة مع آيك أثينا، و75 مباراة مع نابولي.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 9 نقاط من أول 3 جولات، حيث فاز على شباب الأهلي دبي وبني ياس وعجمان.

ومن المقرر أن يلعب الشارقة مع خورفكان ثم مع الجزيرة ثم الوصل في الجولات الثلاث المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين.