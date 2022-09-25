رسميا.. الاتحاد ينضم إلى الهلال والنصر في المنافسة على لقب الدوري الممتاز السعودي للسيدات

انضم نادي الاتحاد إلى ناديي النصر والهلال، للمشاركة في الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات لموسم 2022-2023.

وأصدرت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا قالت فيه إن نادي الاتحاد أكمل استحواذه رسميًا على نادي نسور جدة أحد أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات لموسم 2022-2023.

وأشارت إدارة الكرة النسائية إلى أن نادي الاتحاد أصبح ثالث الأندية الرياضية الرسمية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات بعد ناديي الهلال والنصر.

إليكم قائمة الفرق المشاركة في #الدوري_الممتاز_للسيدات ⚽️ 📄 أكمل نادي @ittihad السعودي استحواذه على فريق نسور جدة ليكون 3️⃣ الأندية المشاركة في الدوري بعد ناديي @AlNassrFC و @Alhilal_FC 🔗- https://t.co/AJQxSHeayI #معًا_نصنع_التاريخ 🇸🇦 pic.twitter.com/3ZOaNvsGLv — إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) September 25, 2022

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات في 15 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 فرق وهي النصر (فريق المملكة النسائي سابقًا)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقًا)، اليمامة، نسور جدة (الاتحاد حاليًا)، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس.

وينطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).

كما اعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا وهي الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقاً)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء، وسيتم توزيعها على ثلاث مناطق.

وينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقياً) بإجمالي (51 مباراة).

وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي، والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز، والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا ماليًا لأندية الدوري الممتاز حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال بينما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.