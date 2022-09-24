المغربي عادل تاعرابت ينضم إلى نادي النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي رسميا تعاقده مع المغربي عادل تاعرابت، في صفقة انتقال حر، لمدة عامين، بعدما أنهى عقده مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي.

ووفقا لما ذكرته قناة ”دبي الرياضية“، يوم السبت، فإن ”النصر تعاقد مع تاعرابت في صفقة انتقال حر، وسيكون بديلا للبرازيلي جاجا، بعد تقييم شركة كرة القدم بالنادي لنقائص الفريق في الفترة الماضية“.

رسميًا.. المغربي عادل تاعرابت ينضم لنادي النصر الإماراتي في صفقة انتقال حر لمدة عامين. pic.twitter.com/wCYsFWN76V — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 24, 2022

ويحل المغربي عادل تاعرابت، بديلا للبرازيلي جاجا، بالاتفاق مع المدرب الألماني ثورستن فينك.

وانضم تاعرابت إلى بنفيكا عام 2015، ولعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي موسم (2017-2018).

ثم عاد إلى بنفيكا ولعب معه 129 مباراة، وتوج معه بالدوري البرتغالي موسم (2018-2019)، وكأس السوبر 2019.

وكانت بدايته مع نادي لانس الفرنسي موسم (2006-2007)، وانتقل بعدها لفولهام الإنجليزي ولعب معه من 2007 حتى 2010.

وقد سبق أن لعب على سبيل الإعارة مع نادي كوينز بارك رينغرز، 164 مباراة، وسجل فيها 34 هدفا، بعدما انتقل إليه بعقد كامل.

وانضم بعدها عام 2014، إلى نادي ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة من كوينز بارك رينغرز، قبل أن يعزز صفوف بنفيكا.

ويستهدف اللاعب الدولي المغربي اللعب بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة على أمل استدعائه للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر نوفمبر المقبل.