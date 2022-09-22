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رياضة

تقرير: كوستاس مانولاس يوقع عقود انضمامه للشارقة حتى 2024
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 19:48 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 20:05 GMT

تقرير: كوستاس مانولاس يوقع عقود انضمامه للشارقة حتى 2024

كشفت تقارير إعلامية أن كوستاس مانولاس، مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني، وقع عقود انتقاله إلى نادي الشارقة، لينضم إلى صفوف الفريق الإماراتي خلال فترة الانتقالات

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية أن كوستاس مانولاس، مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني، وقع عقود انتقاله إلى نادي الشارقة، لينضم إلى صفوف الفريق الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في سوق الانتقالات تقريرًا قال فيه إن نادي الشارقة الإماراتي وقع عقدًا مع كوستاس مانولاس حتى يونيو 2024، مع وجود بند التجديد لموسم إضافي.

وأشار إلى أن نادي أولمبياكوس يسمح برحيل مانولاس للشارقة لأنهم سيوفرون راتبه.

وواصل الشارقة صفقاته القوية بعدما تعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش من برشلونة والإسباني باكو ألكاسير من فياريال، وأخيرًا مانولاس قادماً من أوليمبياكوس اليوناني.

ولعب مانولاس 31 عاماً 42 مباراة دولية مع منتخب اليونان، بينما أبرز محطاته مع روما ونابولي في إيطاليا، واشتهر اللاعب اليوناني بالهدف القاتل الذي أحرزه في مباراة روما وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا عندما فاز ”الذئاب“ 3-0، وأحرز مانولاس الهدف الثالث ليتأهل روما إلى نصف النهائي في 2018.

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