تقرير: كوستاس مانولاس يوقع عقود انضمامه للشارقة حتى 2024

كشفت تقارير إعلامية أن كوستاس مانولاس، مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني، وقع عقود انتقاله إلى نادي الشارقة، لينضم إلى صفوف الفريق الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في سوق الانتقالات تقريرًا قال فيه إن نادي الشارقة الإماراتي وقع عقدًا مع كوستاس مانولاس حتى يونيو 2024، مع وجود بند التجديد لموسم إضافي.

وأشار إلى أن نادي أولمبياكوس يسمح برحيل مانولاس للشارقة لأنهم سيوفرون راتبه.

Kostas Manolas to Sharjah FC, done deal confirmed — he has signed the contract valid until June 2024. Been told it also includes an option for further season. 🚨🇬🇷🇦🇪 #transfers

Olympiacos have full agreement with Sharjah to let Manolas leave as they will save his salary. pic.twitter.com/vRlf5SKLGM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2022