إعلان موعد نهائي كأس رئيس الإمارات بين الوحدة والشارقة

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر المقبل في إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستنطلق المباراة حسب بيان اتحاد الكرة الإماراتي في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات.

اتحاد الكرة الإماراتي كان قد أعلن الموسم الماضي عن تأجيل مباراة نهائي الكأس بين الوحدة والشارقة.

معاناة الوحدة

وتغلب شباب الأهلي 2-1 على الوحدة، الجمعة الماضية، في قمة ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، لتتواصل معاناة الوحدة الذي لا يزال يبحث عن أول انتصاراته هذا الموسم.

استهل عمر خربين التسجيل في شباك فريقه السابق في الدقيقة 15 عندما استغل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

لكن عبد الله حمد أدرك التعادل من مدى قريب في الدقيقة 38، مكللا مجهودا جماعيا بدأه المخضرم إسماعيل مطر بتمريرة رائعة بالكعب.

وأعاد إيجور جيسوس شباب الأهلي إلى المقدمة بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

انطلاقة الشارة قوية

وحقق الشارقة فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على عجمان في مباراته الثالثة بدوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

وتقدم الشارقة بهدف عكسي سجله سعود سعيد سهيل في الدقيقة 35، لكن بريستيج مبونغو تعادل لعجمان في الدقيقة 45+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول على نتيجة 1/1.

وتقدم عجمان بهدف من توقيع فراس بالعربي في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين تعادل لوان مارتينس بيريرا للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وسجل باكو ألكاسير هدف الفوز للشارقة من ضربة رأسية في الدقيقة 72.

ويحتل الشارقة المركز الأول في دوري أدنوك للمحترفين بـ9 نقاط من 3 مباريات، فيما يقبع الوحدة في المركز العاشر بنقطة واحدة فقط من 3 مباريات.