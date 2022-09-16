ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي يزيد من معاناة الوحدة

تغلب شباب الأهلي 2-1 على الوحدة، اليوم الجمعة، في قمة ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم، لتتواصل معاناة الفريق الضيف الذي لا يزال يبحث عن أول انتصاراته هذا الموسم.

استهل عمر خربين التسجيل في شباك فريقه السابق في الدقيقة 15 عندما استغل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

لكن عبد الله حمد أدرك التعادل من مدى قريب في الدقيقة 38، مكللا مجهودا جماعيا بدأه المخضرم إسماعيل مطر بتمريرة رائعة بالكعب.

وأعاد إيجور جيسوس شباب الأهلي إلى المقدمة بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

شاهد أهداف قمة ختام الجولة الثالثة

شباب الأهلي 2-1 الوحدة

#شباب_الأهلي_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/ob41pPyn1Q — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2022

ولعب صاحب الضيافة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد أحمد عبد الله جميل في الدقيقة 84 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، لكن النقص العددي لم يؤثر على النتيجة.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لشباب الأهلي بعد التغلب على دبا الفجيرة في الجولة الماضية، ليثبت أقدامه على المسار الصحيح بعد تعثره في الجولة الافتتاحية أمام الشارقة، وصيف بطل النسخة الماضية ومتصدر جدول الترتيب حاليا.

بينما تواصلت معاناة الوحدة الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم وتعادل في مباراة واحدة.

ويرتفع رصيد شباب الأهلي إلى ست نقاط في المركز الخامس بينما يتجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

اتحاد كلباء يؤزم وضعية الظفرة ويفوز عليه بثنائية

كما تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الظفرة 2 -0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات نفس الجولة من دوري أدنوك.

تقدم اللاعب حبيب عبد الله الفردان لاتحاد كلباء في الدقيقة 72، قبل أن يضيف برايان راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الظفرة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر والأخير.

نهاية المباراة بفوز اتحاد كلباء على الظفرة 2-0.. شاهد ملخص الأهداف..#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Z6PYhI0oc7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2022

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب البطائح على بني ياس 1 -0، وسجل رودريجز لورينسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

ورفع البطائح رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بني ياس عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: