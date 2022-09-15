علي مبخوت يعزز رقمه ويصبح أكثر لاعبي الجزيرة تسجيلا في العين

سجل علي مبخوت هدفا وصنع آخر ليقود الجزيرة للفوز 2-1 على العين حامل اللقب في قمة مثيرة بدوري أدنوك الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في شباك العين.

وهذا الهدف 12 لمبخوت في آخر 13 مواجهة أمام العين، حيث عزز رقمه كأفضل هداف لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين برصيد 14 هدفاً منذ لعبه في الدوري الإماراتي.

وساهم علي مبخوت في إحراز 16 هدفاً في آخر 13 مباراة أمام العين بدوري المحترفين، حيث سجل 12 هدفا، وصنع 4 مثلهم.

ويعد مبخوت أكثر لاعب سجّل أهدافاً في مرمى خالد عيسى بتاريخ دوري المحترفين (13 هدفاً).

علي مبخوت يعزز رقمه كأفضل هداف لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين برصيد 14 هدفاً. ساهم علي مبخوت في إحراز 16 هدفاً في آخر 13 مباراة أمام العين بدوري المحترفين (سجل 12 – صنع 4). مبخوت أكثر لاعب سجّل أهدافاً في مرمى خالد عيسى بتاريخ دوري المحترفين (13 هدفاً) #الجزيرة_العين pic.twitter.com/l87Qcb1nD6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2022

وواصل الجزيرة انطلاقته المثالية ليتساوى مع الشارقة في الصدارة بتسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما ابتعد العين عن القمة بفارق خمس نقاط.

ومرر مبخوت كرة بالكعب إلى عبد الله رمضان ليسدد بقوة في الشباك مانحا التقدم للجزيرة في الدقيقة 19، رغم أن العين كان يمكنه التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة لكن كودجو لابا وأندريه يارمولنكو تعثرا في موقف انفراد بالحارس.

وأدرك لابا التعادل من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية ليحرز مهاجم توجو، هداف الموسم الماضي، هدفه الخامس هذا الموسم قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأعاد مبخوت التقدم للجزيرة بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 52 مستغلا الارتباك الدفاعي للعين لينفرد بصدارة الهدافين بستة أهداف، وهو هدفه 187 بتاريخ المسابقة معززا رقمه القياسي.

وتفاقمت مشاكل البطل بطرد المدافع الأحبابي في الدقيقة 60 بسبب تدخل عنيف ضد المغربي أشرف بن شرقي بعد مراجعة الفيديو.

واعتقد لابا أنه منح التعادل للعين بعد خمس دقائق من الطرد، لكن هدفه ألغي للتسلل.