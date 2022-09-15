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رياضة

ترتيب دوري أدنوك: الشارقة يتغلب على عجمان ويرتقي للصدارة (فيديو)
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 16:04 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 17:30 GMT

ترتيب دوري أدنوك: الشارقة يتغلب على عجمان ويرتقي للصدارة (فيديو)

ارتقى نادي الشارقة إلى صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوز المثير بنتيجة 3/2 على عجمان، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المسابقة. وتقدم الشارقة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ارتقى نادي الشارقة إلى صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوز المثير بنتيجة 3/2 على عجمان، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقدم الشارقة بهدف عكسي سجله سعود سعيد سهيل في الدقيقة 35،لكن بريستيج مبونغو تعادل لعجمان في الدقيقة 45+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول على نتيجة 1/1.

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1570439127031775233

وتقدم عجمان بهدف من توقيع فراس بالعربي في الدقيقة 47ـ، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين تعادل لوان مارتينس بيريرا للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وسجل باكو ألكاسير هدف الفوز للشارقة من ضربة رأسية في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 9 نقاط من 3 انتصارات في أول 3 جولات، ويتقدم بثلاث نقاط عن الجزيرة الذي سيلعب مع العين في وقت لاحق.

في حين يملك عجمان نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين.

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