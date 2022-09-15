الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزيرة ضد العين في دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق ،اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري (أدنوك) للمحترفين بأربعة لقاءات مثيرة تبدأ بمواجهة الوصل مع ضيفه دبا الفجيرة ويلتقي في التوقيت ذاته عجمان منافسه الشارقة.

ويلعب الجزيرة مع ضيفه العين في قمة مباريات الجولة كما يلتقي في التوقيت ذاته خورفكان ضيفه النصر.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد العين في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (محمد بن زايد) في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

ترتيب الجزيرة والعين

يحتل الجزيرة المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين بالتساوي مع الشارقة صاحب الصدارة.

وسجل الجزيرة 6 أهداف واستقبل هدفين في مرماه، ويعد علي مبخوت هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

ويحتل العين المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزا وتعادلا في أول جولتين.

وسجل العين 8 أهداف واستقبل هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري، ويعد التوغولي لابا كودجو هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ11 من مايو الماضي بفوز العين بنتيجة 5-0 على ملعب (هزاع بن زايد).

الجزيرة

يتطلع الجزيرة لتحقيق الفوز الغائب على حساب العين في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين، والخروج بالانتصار من مواجهة القمة أمام العين حامل اللقب.

وقال الهولندي مارسيل كايزر ، المدير الفني لفريق الجزيرة، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن فريقه جاهز للمباراة ويدرك أهميتها وسيلعب لتحقيق النقاط الثلاث.

وأوضح كايزر أن مشوار الدوري ما زال طويلا وهذه المواجهة لن تؤثر في حسابات المنافسة، كما إن مواجهة الفريقين ليست مرتبطة بأي حال بنتائج الموسم الماضي وتفوق العين.

ويغيب عن الجزيرة اللاعب ميلوس كوسانوفيتش للإصابة، ويعتمد كايزر على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه الرباعي محمد العطاس وخليفة الحمادي وزايد سلطان وعبد الله إدريس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ثولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان وعبد الله ديابي بينما يقود خط الهجوم علي مبخوت ويمينا فلورين تاناسي ويسارا أشرف بن شرقي.

أوراق العين

يبحث العين عن مواصلة تفوقه على الجزيرة وحصد الفوز خارج دياره في اختبار قوي ومثير خلال الموسم الحالي.

وأكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الموسم الماضي انتهى بكل ما به من أحداث، إذ يجب عدم الاعتماد على ما حققه الفريق في موسمه الماضي.

وأوضح أن الجزيرة فريق قوي ويجيد التحضير والاستحواذ ويلعب كرة قدم سريعة ويعيش حالة من الاستقرار الفني مع مدربه.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي كوامي أتون ودانيلو أربوليدا وبندر الأحبابي وإيريك جورجينس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره المهدي مبارك ويمينا أندريه يارمولينكو ويسارا سفيان رحيمي وفي الهجوم لابا كودجو وكايو كانيدو.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة العين والجزيرة خارج التوقعات؛ نظرا لوجود العديد من العناصر المميزة في الفريقين بخلاف وجود مدربين مميزين وكلاهما يعيش فترة طويلة مع فريقه وهناك حالة استقرار واضحة.

وأشار إلى أن العين يملك قوة هجومية ضاربة بوجود لابا كودجو بجانب سرعة رحيمي وخبرة يارمولينكو وكايو، كما إن الجزيرة لديه عناصر مميزة خاصة مبخوت وبن شرقي.