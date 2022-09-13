كوزمين أولاريو مدرب الشارقة يرفض تدريب منتخب الصين

كشف الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الشارقة الإماراتي، أنه رفض العرض المقدم من الاتحاد الصيني لتدريب منتخبه.

وأعلن كوزمين أثناء مؤتمر صحفي، عُقد، اليوم الثلاثاء، للحديث عن استعدادات الفريق لمباراة عجمان في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلعب الشارقة مباراته، الخميس المقبل، على استاد عجمان، أنه رفض تدريب منتخب الصين بشكل نهائي.

وقال كوزمين: ”أنا مرتبط بعقد رسمي مع فريق الشارقة، وأحترم هذا التعاقد، وما يقال في الإعلام الصيني بشأن تدريبي لمنتخبهم أمر لا يهمني حاليًا بقدر الاهتمام بفريقي، الذي أضع له كل تركيزي في الوقت الراهن“.

وشدد كوزمين على قوة مباراة فريقه ضد عجمان بالدوري المحلي، قائلًا :“لديهم طريقة صعبة في اللعب، وقدم عجمان مباراة مميزة أمام العين في الجولة الأولى، ويتحلى بوجود مهارات وسرعة في الأداء، وأتوقعها مواجهة صعبة جدًا“.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه في مباراتين، وتساوى في الصدارة مع الجزيرة.